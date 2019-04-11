11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателей интернет-премии "ТИБО-2019" наградили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в этом году проводился по 12 основным номинациям. Всего было подано 485 заявок.

Лучшим интернет-ресурсом республиканских органов государственного управления признан информационный портал Госпогранкомитета. Второе место члены жюри присудили сайту Национального банка Беларуси, третье - сайту Министерства информации. Также в данной номинации специальным дипломом жюри отмечен портал Министерства образования.

Среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполнительных комитетов первое место присуждено сайту Могилевского облисполкома, второе - сайту Жодинского горисполкома. На третьем месте официальный сайт администрации Советского района Минска.

Победителем в номинации на лучший онлайн-сервис органов госуправления стал сайт Национального центра правовой информации Беларуси. Специальными дипломами жюри отмечены сайты Главного информационно аналитического центра Минобразования и УП "Минскинжпроект".

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