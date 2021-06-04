4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателей интернет-премии "ТИБО-2021" наградили в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт форума.
Лучшим интернет-ресурсом республиканских органов государственного управления признан сайт Министерства связи и информатизации. Второе место разделили сайты Министерства энергетики и Министерства иностранных дел, третье - Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и таможенных органов. Спецпризом жюри отмечен сайт Министерства здравоохранения.
Среди ресурсов городских, областных и районных исполнительных комитетов лучшим стал сайт Витебского облисполкома. Второе место заняли ресурсы Гомельского и Могилевского облисполкомов, третье - Березинского и Борисовского райисполкомов. Специальным призом удостоен сайт Могилевского горисполкома.
В номинации "Информационный ресурс" первое место заняло сетевое издание sb.by. Вторыми стали сайты "Спортивная панорама" и международного спутникового телеканала "Беларусь 24", третьими - радио "Мир" и Первого национального канала Белорусского радио.
В номинации "Культура и искусство" победу завоевал ресурс национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж". Вторым стал сайт Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, третьим - национальный туристический портал.
В номинации "Спорт" победителем стал сайт Белорусской федерации биатлона, второе место завоевал сайт Национального олимпийского комитета, третье - сайт "Киберспорт".
Победителем в категории "Здоровье и медицина" стал сайт РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, второе место заняли ресурсы Кореличской ЦРБ и Республиканского клинического медицинского центра. Специальным призом жюри отмечены сайт РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и официальный интернет-сайт Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
В номинации "Для детей и юношества" первое место занял Детский правовой сайт, второе - интерактивная карта "Мая Радзiма - Беларусь", третье - интернет-портал "Молодежь Минщины". Сайт "Партизаны Беларуси" одержал победу в номинации "Образование и наука". Второе место - ITeen, третье - "Беларусь помнит" и "Познай Кобрин".
В номинации "Окружающая среда и зеленая энергия" первым стал ресурс ГЛХУ "Красносельское", вторым - официальный сайт государственного природоохранного учреждения "Выгонощанское", третьим - Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Среди корпоративных и тематических интернет-ресурсов спецпризом и дипломами участника отмечены сайты РУП "Белтелеком", Smart.by, Скидельского сахарного завода, ОАО "Хатьковцы".
Также были награждены победители в номинациях "Промо-сайты и лэндинги", "Интернет-магазины" и "Корпоративная блогосфера".
Конкурс "Интернет-премия ТИБО" проводится в Беларуси с 2003 года. С начала проведения конкурса в нем приняло участие более 8 тыс. белорусских интернет-ресурсов. В 2021 году на конкурс было подано 502 заявки.-0-