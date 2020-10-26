Облисполкомы получили для тестирования 600 образцов ID-карт

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации передало в облисполкомы 600 тестовых образцов идентификационных карт, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

"Министерством связи и информатизации в целях организации тестирования макетов идентификационных карт и готовности рабочих мест к информационному взаимодействию с ними в рамках Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы передано во все областные исполнительные комитеты по 100 тестовых образцов идентификационных карт", - сказали в Минсвязи.

Организации, подчиненные исполкомам, могут обратиться туда и получить тестовые образцы.

ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Их выдача планируется в Беларуси с 1 января 2021 года. ID-карта будет представлять собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.-0-