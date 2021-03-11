Обновлен перечень белорусских лекарств, цены на которые регулирует Минздрав

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнен перечень лекарственных средств, производимых организациями страны, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 марта 2021 года №138, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее перечень был утвержден постановлением правительства от 19 января 2012 года №56. Из него теперь исключены растворы для инъекций атропина и амиодарона, таблетки клонидина, гидрохлортиазида, индапамида, пропранолола, атенолола, метопролола.

В перечне белорусских лекарств, цены на которые регулирует Минздрав, остались метоклопрамид, прелакс, лактулоза, кальция глюконат, фолиевая кислота, гидроксиэтилкрахмал, натрия гидрокарбонат, симвастатин, цефоперазон, цефтазидим, клиндамицин, амикацин, стрептомицин, моксифлоксацин, иматиниб, тамоксифен, морфин, тримеперидин, фентанил, карбамазепин, фенобарбитал, галоперидол, пирантел, аминофиллин, лоратадин, пилокарпин. Согласно документу, ведомство также регулирует цены на 70-процентный этанол для наружного применения.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-