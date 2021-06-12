Обновлен перечень организаций с правом проводить платные ПЦР-тесты для выезда за границу

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновлен перечень организаций, которые имеют право платно проводить лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для тех, кто выезжает за пределы Беларуси. Результаты выдаются на русском и английском языках, сообщили БЕЛТА в Минздраве.

С перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.

"Обращаем внимание на то, что с 15 апреля 2021 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №12. В соответствии с этим документом граждане государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию из Армении, Беларуси и Кыргызстана, должны обязательно подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", - отметили в пресс-службе.

В связи с тем, что не все учреждения подключены к приложению, Минздрав призывает быть внимательными при выборе лаборатории для ПЦР-тестирования на выезд в Россию.-0-