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27 октября 2021, 21:37

Обновлен перечень санаториев для оздоровления за счет бюджетных средств

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров принял постановление №610 "О перечнях санаторно-курортных и оздоровительных организаций" от 26 октября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, правовым актом установлены перечни санаторно-курортных и оздоровительных организаций для реализации населением права на лечение и оздоровление с использованием средств республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, а также подобных организаций, их обособленных подразделений, обороты по реализации на территории Беларуси путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление которыми освобождаются от налога на добавленную стоимость.

В первом перечне 155 организаций, во втором - 156. В их числе государственное лечебно-оздоровительное учреждение "Санаторий "Сосны" Управления делами Президента, государственное учреждение "Республиканский санаторий "Белая Вежа" для ветеранов войны, труда и инвалидов", ОАО "Санаторий "Озерный", ОАО "Санаторий "Ружанский", ОАО "Санаторно-курортная организация "Брестагроздравница", а также дочерние унитарные предприятия "Детский санаторий "Свислочь", "Санаторий "Летцы", "Санаторий "Нарочанка" и "Санаторий Буг".

Также ряд постановлений правительства признается утратившим силу.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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