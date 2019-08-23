Обновление законодательства позволит увеличить призыв в армию на 3 тыс. человек - Минобороны

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые меры в связи со вступлением в силу закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" позволят увеличить призыв в армию на 3 тыс. человек. Об этом сегодня на круглом столе сообщил журналистам начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"140 тыс. человек призывного контингента от 18 до 27 лет, а этой весной призвано 4,2 тыс. Вызывалось на призывные около 40 тыс., большинство имело отсрочки, - подчеркнул Владимир Макаров. - Те меры, которые приняты, позволят с будущего года в ходе призыва увеличить число призванных на 3 тыс. человек, и мы даже не достигнем уровня в 10 тыс. Тем не менее эти меры позволят выполнять задачи мирного времени. Одновременно это позволит нам поддерживать необходимый уровень военнообученного резерва".

Представитель Минобороны отметил важность наличия в стране прошедших военную службу - обученного резерва. "Армия в 50 тыс. или даже 80 тыс. человек не сможет защитить такую страну, как Беларусь. Чтобы защитить государство в случае реальной военной угрозы, Вооруженные Силы понадобится увеличить в несколько раз. Официально была объявлена цифра в 2018 году - вплоть до полумиллиона, включая территориальную оборону. Для этого необходимо иметь обученный резерв. Так вот этот резерв, который за последние четверть века у нас подготовлен, составляет около полумиллиона человек, даже чуть больше. Его хватит лет на десять вперед, и важно, чтобы с 2030 года у нас это количество не уменьшилось", - сказал Владимир Макаров.

Как сообщалось, 24 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Закон был принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, свою роль играют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста.

Были сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования - введен принцип одноразовости предоставления отсрочки. Закон также ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).

Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку. Одновременно глава государства поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.

Закон вступил в силу 10 августа.-0-