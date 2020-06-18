Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Чуприс, Президент в целом одобрил предложенные межведомственной комиссией проекты кодексов. Поэтому они в ближайшее время, буквально на следующей неделе, будут внесены на рассмотрение в парламент, чтобы, как планировалось ранее, с 2021 года документы вступили в силу.

На совещании подчеркивалось, что изменения кодексов идут от жизни. Для подготовки проектов была проделана огромная работа. "В новейшей истории Беларуси такой работы еще не было - настолько масштабной, комплексной, когда вместе, дружно, сообща работали все заинтересованные. Были задействованы депутаты, члены Совета Республики и, что очень важно, граждане. Поэтому кодексы соответствуют пожеланиям простых людей", - сказала Ольга Чуприс.

Она обратила особое внимание: в нормах, которые прописаны в кодексах, главный упор сделан на справедливость при вынесение административных решений. "Это раскрывается через несколько позиций, которые ранее были обозначены Президентом. Одна из них - снижение карательного уклона, а другая - усиление профилактической функции", - уточнила замглавы Администрации.

Ольга Чуприс подчеркнула, что работа, проделанная комиссией, масштабна не только в силу своего размаха, вовлечения заинтересованных сторон, но и по своим результатам. Однако многое будет зависеть от правоприменительной практики.

На совещании, по ее словам, речь шла о том, что предстоит сделать для реализации обновленных кодексов. Например, Совету Министров предстоит пересмотреть около 100 нормативных правовых актов. "Они в процессе работы над кодексами уже были проанализированы. Осталось их технически доработать", - отметила Ольга Чуприс.

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