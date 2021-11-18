Оборонные ведомства Беларуси и Узбекистана утвердили план сотрудничества на 2022 год

Фото Министерства обороны
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время визита министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Узбекистан состоялись его переговоры с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Стороны обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес, а также утвердили план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Беларуси и Узбекистана на 2022 год.-0-
Фото Министерства обороны