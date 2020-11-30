Оборудование для двух домов-интернатов будет закуплено за средства от розыгрышей лотереи

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства, полученные от двух розыгрышей лотереи "Мiласэрнасць", будут направлены на закупку оборудования для детей-инвалидов двух домов-интернатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты, которое выступает учредителем лотереи.

Покупатели лотерейных билетов, с одной стороны, становятся участниками розыгрыша призов, а с другой - дарителями частички добра для детей-инвалидов в психоневрологических домах-интернатах. Розыгрыши призового фонда тиражей лотереи проводятся не реже двух раз в год.

"В 2020 году состоялось уже два розыгрыша лотереи "Мiласэрнасць", в ходе которых учредителем получено почти Br14 тыс. До конца года на эти средства будет закуплено оборудование для Василишковского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития (Гродненская область) и Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития", - рассказали в Минтруда.

В частности, для Василишковского дома-интерната, где проживают 155 человек, будут приобретены медицинское оборудование (электрокардиограф, кварцевый облучатель ультрафиолетовый), оборудование для сенсорной и игровой комнат (складное кресло "Трансформер", мягкая модульная мебель, интерактивная светомузыкальная панель "Фонтан", фибероптический душ) - на сумму Br7,5 тыс.

В Гомельский дом-интернат, где проживают 62 человека, закупят медицинское оборудование на сумму Br6,4 тыс.: аппарат ультразвуковой терапии, общебольничную кровать и влагонепроницаемый матрац.

"Сейчас по всей стране в почтовых отделениях и банках, у распространителей реализуются лотерейные билеты 37-го тиража лотереи. Розыгрыш тиража состоится 29 января 2021 года", - добавили в министерстве.

Полученные по итогам проведения лотереи "Мiласэрнасць" в 2021 году средства будут направлены в Весновский и Червенский дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Могилевская и Минская область соответственно).

Всего в Беларуси функционирует 9 домов-интернатов, в которых получают помощь 1,4 тыс. детей и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития.-0-