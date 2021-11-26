Обращаются с вполне насущными проблемами: о чем просят белорусы Деда Мороза

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поместье Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща" работает круглый год. Хозяин сказочной усадьбы принимает гостей и успевает отвечать на письма. Дед Мороз рассказал корреспонденту БЕЛТА, какие желания его просят исполнить белорусы.

Письма в поместье получают круглый год. Поток корреспонденции увеличивается с приближением зимы. Конверты и открытки посчитать поштучно сложно, счет идет на мешки и коробки. "Дети в основном просят то, что показывают в рекламе: игрушки, гаджеты. Не все обращаются к Деду Морозу исключительно с такими просьбами. У многих возникают сложные жизненные ситуации, просят помочь, - рассказал пущанский Дед Мороз. - В письмах желают здоровья близким. Кто-то просит о новой работе, чтобы вернулись папа или мама, любимый человек. Студенты традиционно часто пишут об удачной зимней сессии. В общем люди обращаются с вполне насущными проблемами".

Помимо жителей Беларуси пишут Деду Морозу и из-за рубежа. По его словам, география мест, откуда долетают весточки, расширяется. Например, часто приходят письма из России, Китая, Молдовы.

Увеличения числа туристов в поместье ожидают с началом зимы. "Приготовления к Новому году идут полным ходом. В этом году очень много новых волшебных огоньков будет. Сейчас с мастерами работаем, будет масса всяких обновлений. Для удобства гостей вымостили другое покрытие на территории поместья", - отметил хозяин усадьбы.

Дед Мороз признался, что ждет наступления зимы больше других. Тогда в поместье возвращаются Снегурочка и Матушка-Зима со своими дочерьми. По этому поводу 4 декабря устроят праздник "Беловежская сказка". Планируется парад-алле оркестра Дедов Морозов в сопровождении сказочных героев, фаер-шоу, фестивали творчества и анимационных программ. Кульминацией станет церемония зажжения огней на новогодней елке.

"Праздник станет стартом зимнего сезона. Думаю, что никто голодным и невеселым от нас не уедет. Приезжайте, будем рады видеть всех гостей. Постараюсь загаданные в этот день желания исполнить к Новому году", - добавил Дед Мороз.-0-