Обратная связь с людьми очень важна - Кочанова

23 июля, Ушачи /Корр. БЕЛТА/. Обратная связь с населением очень важна, и для общения с людьми нужно использовать современные средства коммуникации, заявила во время выездного заседания Президиума Совета Республики его председатель Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенаторы второй день работают в Витебской области. Вчера они провели приемы граждан в 13 исполкомах региона, обратились порядка 100 человек. Около 30% вопросов были решены сразу. В дальнейшем подобные приемы будут проводить в каждом районе всех областей. "В стране выстроена четкая система по работе с обращениями граждан - телефонные линии, приемы граждан, встречи в коллективах и другие формы работы с людьми. Обратная связь с населением очень важна, формализма в этой работе не должно быть", - отметила Наталья Кочанова и подчеркнула, что органы местной власти обязаны внимательнее относиться к проблемам людей, потому что в основном поступающие вопросы находятся в их компетенции.

Она также призвала депутатов более подробно вникать в проблемы жителей. Когда вопросы касаются республиканских органов, то народные избранники должны быть напористы в донесении проблем. Также важно активнее использовать соцсети, мессенджеры для информирования людей и получения обратной связи.

"Во многих районах заметили, что люди чаще обращаются к депутатам, чем в исполкомы. Это не может не радовать, ведь депутаты близки к народу, люди их выбирали. Обращения бывают разные, иногда их невозможно решить на местах, поэтому должна быть инициатива снизу, чтобы рассматривать проблему на республиканском уровне, не замалчивать ее", - добавила председатель Совета Республики.

В первом полугодии 2021 года от жителей Витебской области в Совет Республики поступило 141 обращение (плюс 59,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). В облисполком их стало на 2% меньше. Чаще всего в верхнюю палату парламента обращаются жители Витебска, Оршанского, Полоцкого районов и Новополоцка. В разрезе регионов Витебская область занимает третье место по количеству обращений после Минской (262) и Брестской (148) областей. Всего в этом году в Совет Республики пришло порядка 4 тыс. обращений.

Заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин рассказал, что приемы граждан, встречи с коллективами позволяют держать руку на пульсе и лучше решать актуальные проблемы. В первом полугодии этого года в областной, городские, районные и сельские исполкомы поступило 21 043 обращения, что на 169 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Чаще всего в облисполком обращаются жители Витебского, Шумилинского, Браславского, Дубровенского, Оршанского и Сенненского районов. Людей в основном волнуют вопросы предпринимательской деятельности, улучшения жилищных условий, тема ЖКХ, строительства жилья, оплаты труда и семейного капитала. Снижается количество вопросов по функционированию АПК, землеустройству, торговле", - отметил Владимир Пенин.

На личных приемах руководством Витебского облисполкома за полгода принят 31 человек, главами районов - 1136. Абсолютное большинство вопросов, поднимаемых гражданами, разрешается на местах. На прямые телефонные линии к руководству области, которые проводятся по субботам, позвонили 273 человека. Основная тематика вопросов - ЖКХ, дороги, медицина и транспорт.

Сегодня в Ушачах прошло выездное заседание Президиума Совета Республики на тему эффективности и результатов работы Витебского облисполкома, областного Совета депутатов с обращениями граждан и юридических лиц в первом полугодии 2021 года. Участники мероприятия также посетили мемориальный комплекс "Прорыв" и местный физкультурно-оздоровительный комплекс.-0-