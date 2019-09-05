Образовательный проект для студентов и преподавателей из Китая пройдет в сентябре в БГПУ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре на базе Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка будет реализован международный образовательный проект "Познай Беларусь: от образования к культуре". Участие в нем примут китайские студенты и преподаватели. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

В Минск 8-17 сентября приедут 16 студентов и преподавателей из центров изучения Беларуси в Китае. Их ожидает насыщенная образовательная и культурная программа. "Она включает изучение белорусского языка, цикл лекций о культуре Беларуси, участие в Минском полумарафоне, экскурсии по историческим местам, осмотр музеев, выставок, библиотек, встречи с деятелями белорусской культуры и искусства", - рассказали в посольстве.

В дипмиссии обратили внимание, что проект проводится в Год образования Беларуси в Китае.

Как сообщалось, 2019-й был объявлен Годом образования Беларуси в Китае решением двустороннего межправительственного комитета по сотрудничеству. Цель - налаживание прямых контактов между университетами двух стран, развитие сотрудничества в области образования и научных исследований, создание центров изучения Беларуси и введение специальности "белорусский язык" в высших учебных заведениях Китая, содействие академической мобильности, укрепление взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран.-0-