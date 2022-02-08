Проект изменений и дополнений Конституции РБ
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Общество
08 февраля 2022, 22:02

Общая заболеваемость в Витебской области в 2021 году снизилась на 10,5%

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Без учета гриппа и острых респираторных заболеваний в Витебской области в прошлом году общая заболеваемость снизилась более чем на 10%. Об этом на итоговой коллегии главного управления по здравоохранению облисполкома сообщил главный санитарный врач области Владимир Синкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогу 2021 года без учета гриппа и ОРИ заболеваемость в целом снизилась на 10,5%. Рост острых респираторных заболеваний отмечается на 20,8%, прежде всего на этот показатель повлиял COVID-19", - отметил Владимир Синкевич.

По словам главного санврача области, без осложнений прошел 2021 год по части инфекционных заболеваний. Не было отмечено их роста во время крупных массовых мероприятий, таких как "Славянский базар в Витебске", областной фестиваль-ярмарка "Дажынкі" в Шумилино.

На коллегии не обошли стороной и главную тему года - COVID-19. Пик заболеваемости в прошлом году отмечался в середине октября, при этом рост и снижение регистрируемых случаев шли плавно. А уже в этом году после второй недели нового года отметился значительный подъем заболеваемости коронавирусом. "Превалирующим на сегодня является штамм омикрон, который характеризуется большей скоростью распространения, но считается менее патогенным", - подчеркнул Владимир Синкевич.

Все девять лабораторий области, проводящие тесты на выявление ковидной инфекции, работают по принципу "день в день", сохраняя высокую оперативность выдачи тестов. Владимир Синкевич отметил, что в период подъема заболеваемости активно используются антиген-тесты, их число в некоторых районах достигает 30% в структуре проводимых исследований.

Что касается вакцинации, то ее уровень в области превышает среднереспубликанский и только по отдельным группам незначительно отстает от показателей по стране. В северном регионе первый компонент вакцины от COVID-19 получили 61,2% жителей.-0-

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