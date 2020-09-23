Общественные объединения отражают мнения разных слоев населения - Самуйлик

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные объединения и организации отражают мнения различных слоев населения - их роль очень важна. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА член президиума Белорусского союза женщин Татьяна Самуйлик.

Она обратила внимание: такие объединения отражают самую суть общества, поскольку в их составе - представители разных слоев населения, профессий. Татьяна Самуйлик подчеркнула, что Белорусский союз женщин объединяет людей с разными мнениями, которые учитываются при принятии решений, проведении мероприятий.

Член президиума БСЖ рассказала что их объединение выступает за стабильность и порядок в обществе, за возможность растить и воспитывать детей в спокойной обстановке.

Возглавляет Белорусский союз женщин руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.-0-