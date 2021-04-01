Общественные объединения важны в деле образования врачей и пациентов - Шепелькевич

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные объединения играют важную роль в деле образования врачей и пациентов. Такое мнение высказала профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм", доктор медицинских наук Алла Шепелькевич на круглом столе в БЕЛТА "Внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний".

"В последние годы мы дискутируем о роли общественных объединений в тех или иных дисциплинах и междисциплинарном сообществе. Чтобы выделить это как очень перспективное направление, я сошлюсь на госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность". В каждом разделе и особенно в разделе по неинфекционным заболеваниям говорится о взаимодействии государственных учреждений здравоохранения, общественных профессиональных объединений, волонтерских групп, а также сообществ пациентов", - сказала Алла Шепелькевич.

Она напомнила, что в сентябре 2020 года Министерство здравоохранения и общественное объединение "Белорусская ассоциация врачей" подписали cоглашение. Стороны договорились о сотрудничестве в области совершенствования медицинской помощи населению, формирования здорового образа жизни, защиты интересов медицинских работников, повышения квалификации работников здравоохранения. Это стало важной вехой в развитии коммуникации между профессиональным врачебным сообществом и Минздравом.

Благодаря этому соглашению профессиональные общественные объединения могут выдавать врачам сертификаты по результатам участия в семинарах, в том числе проводимых в онлайн-формате (вебинары и видеоконференции). "Мы горды тем, что именно наше сообщество стало организатором первой сертификационной международной видеоконференции в Беларуси. Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку. Было сертифицировано 379 врачей", - сообщила профессор кафедры.

Алла Шепелькевич анонсировала следующую сертификационную видеоконференцию, которая состоится 15 апреля. Ее организаторами выступили семь общественных профессиональных объединений. Участники рассмотрят такую важную междисциплинарную тему, как синдром хронической боли.

Что касается обучения и поддержки пациентов, общественным объединениям здесь также отводится особая роль, отметила Алла Шепелькевич. В этой связи она назвала сообщество пациентов "Поддержка людей с сахарным диабетом". По ее словам, благодаря их активной позиции Городской эндокринологический диспансер и 2-я детская клиническая больница активно включились в онлайн-образование и перешли на дистанционное консультирование.

Кроме того, продолжается пациентский проект "Равное консультирование", которым руководит Екатерина Гончаренко, пациент и психолог. По словам Аллы Шепелькевич, этот проект важен тем, что пациенты, которые сами это пережили, могут поддержать других, кому недавно поставлен диагноз "сахарный диабет".

Говоря о БОМО "Эндокринология и метаболизм", миссия которого заключается в продвижении идеи эндокринного метаболического здоровья как медицинских сотрудников, так и населения, Алла Шепелькевич отметила важность использования онлайн-технологий. Например, в дистанционном формате совместно с коллегами была организована конференция, касающаяся неинфекционных заболеваний в эпоху COVID-19. Ее просмотрели около 5 тыс. раз. "В доковидной жизни мы и подумать не могли, что такая аудитория может присутствовать", - заметила она.

"Вызов 2020 года простимулировал всех нас обратить внимание на этот аспект, который на международном уровне работает очень эффективно. В период быстро меняющейся ситуации важно очень оперативно и целенаправленно получать информацию от коллег, которые объединяются по принципу единомышленников. Гибкость получения информации - в этом чрезвычайная важность нашего профессионального сообщества в Viber БОМО "Э и М". За 2020 год оно увеличилось в пять раз", - рассказала профессор.-0-

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