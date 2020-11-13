Общественные приемные помогают выстроить конструктивный диалог с гражданами - мнение

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Формат общественных приемных помогает наладить обратную связь с населением и выстроить конструктивный диалог, в том числе по теме внесения изменений в Конституцию. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома Татьяна Игнаткова во время работы общественной приемной.

"Непосредственное, живое общение с витебчанами позволяет увидеть не только глобальные, но и проблемы меньшего масштаба, которые тем не менее важны для людей, - подчеркнула Татьяна Игнаткова. - Нам важно знать: то, что мы делаем, имеет отклик у населения. И где как не здесь мы можем получить обратную связь. Хотелось бы, чтобы диалог между нами и гражданами был более активным и носил конструктивный характер".

По ее словам, жители Витебска активно участвуют в обсуждении изменений в Конституции нашей страны. На диалоговые площадки и в общественные приемные они приходят со своими предложениями. Новая форма работы с населением позволяет узнать, что интересует жителей города, обсудить волнующие темы с разных сторон. Как правило, дискуссия приобретает более широкий формат в процессе общения.

Один из животрепещущих вопросов - качество образования. Представитель городской первички педагогов Белорусского союза женщин Ирина Шушкевич выступила от лица всей организации. "Важный вопрос - подбор кадров в современной школе. Успех в обучении зависит от профессиональных и личностных характеристик сегодняшнего учителя. Не всегда выпускники педагогических вузов, приходящие в школу с только что полученным дипломом, отвечают требованиям того или иного учреждения образования. Порой они не готовы быть педагогами и стараются уйти после двух лет обязательной отработки, трудятся формально", - отметила она. В педагогике такой подход недопустим для любой школы. Поэтому целесообразно перед приемом на работу проводить собеседования с потенциальными кадрами. Не только видеть отметки в дипломе, но и узнать человека лучше, понять его мотивы, цели в жизни. Это даст представление о том, будет ли молодой специалист инициативным, трудолюбивым, стараться расти над собой, правильно ли он выбрал профессию. И снизит текучесть кадров в педагогической сфере. "Если закрепить за руководителями школ право самим формировать кадровый состав, возможно, это повысит образовательный уровень в стране", - добавила Ирина Шушкевич.

Также она отметила, что в общественной приемной обсуждение вопросов, которые близки, в частности, педагогам, позволило затронуть смежные темы. "Это очень здорово, когда можно без предварительной записи и в удобное время после работы поговорить с представителями власти в такой неформальной обстановке", - сказала Ирина Шушкевич.

Еще один педагог Галина Герасименкова, представляющая интересы витебской СШ №12 и школьной первички "Белой Руси", ратует за возрождение и поддержку на всех уровнях традиционной белорусской семьи. Она внесла и свои предложения касаемо того, что может сделать, в частности, учреждение образования, где она трудится. По ее мнению, школьные воспитательные мероприятия в шестой учебный день, совместные акции, онлайн-квесты - все это может быть направлено на объединение семей и пропаганду семейных ценностей. Начинания одной конкретной школы в этом направлении можно распространить и на другие учреждения образования.

"В общественной приемной можно пообщаться в теплой доверительной атмосфере, внести свои предложения и получить ответы на свои вопросы, - высказалась Галина Герасименкова после приема. - Я считаю, что такие встречи нужно проводить чаще".

Сегодня в объединенной городской и областной общественной приемной с витебчанами встречалась также председатель координационного совета общественных организаций, политических партий Витебска, председатель витебского городского совета ветеранов Лариса Оленская. "Поднятые темы и предложенные инициативы можно взять на вооружение не только в качестве предложений для нововведений Конституции, - поделилась она. - На местном уровне можно проводить те мероприятия, о которых рассказали пришедшие в общественную приемную. Например, реализовать интересный проект в конкретной школе, затем этот опыт распространить на город, а потом и на область, почему бы нет".

Всего в общественной приемной сегодня побывали 5 человек. Они затронули темы текущей общественно-политической ситуации и вопросы воспитания подрастающего поколения.-0-