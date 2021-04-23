Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС пройдут 30 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС пройдут 30 апреля с 14.00 до 19.00 в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях), сообщили БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзоре).

Цель общественных слушаний - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

С учетом эпидемиологической ситуации общественные слушания будут проведены в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Главная студия - многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце. Также в списке Госатомнадзор, Минское городское и областные управления МЧС.

В общественных слушаниях могут принять участие без ограничений граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства. Для оформления участия необходимо заполнить регистрационную форму и выслать ее по электронной почте на электронный ящик hearings@gosatomnadzor.gov.by, с которого впоследствии будет направлено подтверждение регистрации. При заполнении формы желающий принять участие должен указать одну конкретную точку (студию), в которой он будет находиться. Также можно заранее запросить выступление в ходе общественных слушаний. В случае отсутствия доступа к интернет-ресурсам участие в общественных слушаниях можно оформить в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по телефонам (8-017) 2725824 или (8-033) 3264445. Регистрация участников заканчивается в 17.00 29 апреля.

"Число участников общественных слушаний ограничено вместимостью активных точек (студий). Если число заявок на участие в конкретной студии сравняется с ее вместимостью, регистрация будет остановлена, о чем будет размещено соответствующее объявление на сайте Госатомнадзора", - отметили в ведомстве.

При этом всем желающим (включая тех, кто не смог зарегистрироваться) предоставляется возможность задать вопросы или внести предложения по теме слушаний и получить на них ответы. Все вопросы задаются письменно на бланке, разработанном Госатомнадзором. Ответы на них будут даны в ходе общественных слушаний, а также опубликованы в разделе "Общественные слушания" на сайте Госатомнадзора. В дни, предшествующие общественным слушаниям, вопросы принимаются по электронному адресу hearings@gosatomnadzor.gov.by до 17.00 29 апреля. В день слушаний их можно задать только из активных точек (студий) в письменном виде до 15.30.-0-