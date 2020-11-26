Общество должно сплотиться для помощи семьям с тяжелобольными детьми - Каско

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общество должно сплотиться для помощи семьям с тяжелобольными детьми. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился главный врач Могилевской областной детской больницы, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Игорь Каско во время презентации проекта "Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все люди нуждаются в добре, общении. Это особенно важно нашим маленьким пациентам с тяжелыми формами заболеваний, детям, у которых резко снижен жизненный потенциал, и их родителям. Часто так получается, что семья, в которой появляется тяжелобольной ребенок, замыкается внутри себя, в своих проблемах. Зачастую отец уходит из семьи и оставляет мать одну. Люди не должны оставаться наедине со всем этим, - сказал Игорь Каско. - Здесь должны приходить на помощь родительские сообщества, благотворительные организации, небезразличные люди. Общество должно сплотиться в помощи этим семьям".

Проект, который стартует в Беларуси, направлен на защиту и поддержку основных прав и потребностей одной из самых уязвимых групп в обществе - детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни. Прямую поддержку получат более 1,5 тыс. таких детей и их семей во всех регионах Беларуси, что обеспечит защиту и соблюдение их прав и повысит качество жизни.

Могилев стал первым областным центром, где прошла презентация проекта. "В проекте каждая конкретная организация будет работать в своем направлении. Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда будет работать непосредственно с родительскими сообществами, - рассказала директор Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Ирина Фисюк. - Я уверена, что мы за три года сможем создать эффективную модель взаимодействия. У нас много инициативных родителей, которые, столкнувшись со сложностями, не опустили руки, а наоборот, начали работать. И мы хотим подключить к такой активной жизни тех, кто сейчас находится в морально тяжелой ситуации, людей, замкнувшихся на решении правовых, бытовых и финансовых проблем. У нас много организаций и общественных объединений, которые могут оказывать помощь не разово, а делать это систематически. Просто многие семьи, где есть тяжелобольные дети, не знают, куда и к кому можно обратиться со своей бедой".

Одна из главных задач проекта - дойти до каждой семьи, нуждающейся в помощи. "Будет создана сеть региональных специалистов по социальной работе и социальному сопровождению, которые будут оказывать правовую поддержку и помощь семьям, проживающим даже в самых дальних уголках нашей страны, - отметила руководитель проекта Мария Баринова. - Планируется разработка национальной системы мониторинга для обеспечения признания и защиты прав и потребностей детей, проживающих в детских интернатных учреждениях. Мы верим, что к концу проекта технический и организационный потенциал служб паллиативной помощи в Беларуси будет значительно улучшен, а права детей с тяжелыми формами инвалидности будут широко признаны по всей стране. Проект создаст площадку для обучения, обмена опытом, координации и решения актуальных вопросов, связанных с положением тяжелобольных детей с инвалидностью, для всех заинтересованных сторон - представителей органов государственной власти, общественных организаций, работающих в социальной сфере, родительских сообществ, представительств международных организаций в Беларуси".

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в партнерстве с благотворительной организацией HealthProm (Великобритания), Белорусским детским хосписом, просветительским правозащитным учреждением "Офис по правам людей с инвалидностью", Могилевским областным отделением Республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд" и Республиканским общественным объединением родителей недоношенных детей "Рано".-0-