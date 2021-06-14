Обстоятельства финансирования Nexta изучаются - СК

Во время брифинга
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстоятельства финансирования Nexta изучаются. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.
"В рамках расследования уголовного дела мы будем проверять все обстоятельства, в том числе финансирования Telegram-каналов (Nexta. - Прим. БЕЛТА). Естественно, будем делать эту работу полно и всесторонне", - сказал Дмитрий Гора.
По его словам, запросы на предоставление информации направляются во многие государства. "Вопрос в том, будет ли ответ на эти запросы", - отметил председатель Следственного комитета.-0-