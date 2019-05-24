Обсудить изменения в указы по вопросам риелторской деятельности можно до 3 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" по вопросам риелторской деятельности продлится по 3 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Проект разработан для решения существующих проблем в сфере риелторской деятельности, установления дополнительных механизмов и инструментов, обеспечивающих надлежащее качество оказания услуг, корректировки ценового регулирования, а также дальнейшего развития и совершенствования этой сферы.

Организатором публичного обсуждения выступает Министерство юстиции. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 мая по 3 июня.

Также предлагается к обсуждению проект постановления Совета Министров о тарифах на риелторские услуги.-0-