Обучение и воспитание детей под пристальным контролем государства - Карпенко

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение и воспитание детей находится под пристальным контролем государства, сообщил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА."Обучение и воспитание детей всегда и везде находится под пристальным контролем государства. Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины. Но проблема даже не в этом. Задача белорусского социально ориентированного государства - дать качественное образование каждому, вне зависимости от его социального статуса и места проживания. А навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей", - сказал Игорь Карпенко.Министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня."В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет". Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей", - добавил он.-0-