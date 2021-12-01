Очередь 16 км, потери денег для перевозчиков и подорожание товаров: ситуация с фурами на границе

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От многодневных простоев на границе теряют деньги не только водители и перевозчики. Сорванные сроки доставок могут неприятно сказаться и на простых людях - потребителях товаров. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали водители-дальнобойщики, застрявшие в многодневных очередях на границе Беларуси с Евросоюзом.

В пунктах пропуска на границе с ЕС продолжают скапливаться очереди. В отличие от Беларуси сопредельные стороны не выполняют полностью договоренности по пропуску грузовиков. Усугубило ситуацию и закрытие в одностороннем порядке пункта пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны "Брузги") польской стороной с 9 ноября.

Часть транспорта оттуда переместилась в находящийся в 60 км южнее пункт пропуска "Берестовица". Сейчас там в очереди более 600 грузовиков. Последний грузовик в очереди днем 1 декабря стоял на границе Берестовицкого и Волковысского районов - в 16 км от въезда в пункт пропуска.

"Даже не представляю, сколько надо будет стоять", - говорит один из водителей в конце очереди. На его памяти таких очередей на этой границе еще не было.

"Стою уже более суток. Продвинулся на пару километров. Сложно, конечно, тратить время на ожидание", - говорит молодой водитель фуры. У него груз белорусского стекла для польского клиента. Раньше, говорит, за неделю мог сделать два рейса. Сейчас не успеет и один круг сделать. "И кто от этого выиграет?" - задает он риторический вопрос.

Еще двое водителей провели в очереди двое суток. Интересуются у журналистов, когда разрешится ситуация. "Слушайте, новости читаем, знаем и о проблеме с беженцами. Надо же что-то делать. Да и мы сами оказались не в лучшей ситуации. Условий для комфортного ожидания проезда не так уж и много", - рассказывает еще один водитель большегруза с польскими номерами. Говорит, совсем без внимания дальнобойщиков не оставили. На одном из паркингов, например, поставили биотуалет. Сориентировался и местный бизнес, организовал доставку горячей еды. Стоимость обеда - Br10. "Вроде бы неплохие (обеды. - Прим. БЕЛТА)", - делится водитель.

"Мы здесь с субботы стоим. Долго это? Считайте сами. Раньше я за месяц из России или Беларуси мог сделать два рейса в Европу, а потом неделю отдохнуть дома. Сейчас я эту неделю провел в очереди. Надеюсь, за сегодня проеду", - говорит водитель фуры, стоящей в нескольких сотнях метров от въезда в пункт пропуска.

"Дело же не только в скоплении транспорта. К нашим службам нет вопросов, оформляют быстро, а на польской стороне можно зависнуть. Бывает, отправят тебя к какому-то окошку ночью, стоишь час, два, три, а сотрудника нет. Все на нервах, собирается очередь, а он выходит заспанный. Начинает этот работать, его коллега уходит отдыхать", - рассказывают водители.

"Я вожу запчасти для сборки авто из Европы в Россию. Из-за этих простоев срываются все сроки поставок, а это влечет за собой перебои на сборке. Потом отразится на цене конечного продукта. Пострадают, в первую очередь, покупатели", - рассказывает еще один водитель.

"И дело не только, например, в автомобилях. Теряем мы в этих очередях не только время. Пока машина стоит, водитель много не заработает, несет потери и перевозчик. Мы, возможно, компенсируем потери. Стоимость фрахтов в Европе сейчас растет. Но это значит, что следом за увеличением стоимости доставки подорожают и товары", - рассказывает еще один водитель. Он обращает внимание на то, что в очереди стоят машины из разных стран, с разными грузами, но все сталкиваются с одними проблемами. Решать их, уверен мужчина, необходимо как можно скорее. Ближе к новому году интенсивность перевозок возрастает, а значит, и проблемы с очередями могут усугубиться.

В Госпогранкомитете отметили, что белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек на всех направлениях. Европейские же пункты пропуска на границе с Беларусью за сутки выполнили договоренности по пропуску грузовиков всего на 75%.-0-

Фото Леонида Щеглова