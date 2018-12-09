Очереди фур на литовском направлении в ближайшее время сохранятся - Госпогранкомитет

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время очереди большегрузов на литовском направлении сохранятся, связано это с произошедшим 8 декабря сбоем программного обеспечения у литовской стороны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Динамика к уменьшению очередей есть. "По информации литовской стороны, сбой программного обеспечения системы таможенного оформления устранен. Оформление осуществляется в штатном режиме. В то же время с учетом произошедшего и возросших грузовых потоков на литовском направлении очереди в пунктах пропуска в течение последних суток значительно увеличились. Несмотря на восстановление пропускной способности, в краткосрочной перспективе очереди сохранятся", - проинформировал Антон Бычковский. Сейчас на белорусско-литовской границе скопилось больше 1 тыс. большегрузов.

По данным на 10.00 9 декабря, в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой в очереди находятся более 420 фур, в "Привалке" - свыше 330, в "Беняконях" - больше 180, еще около 130 ожидают в "Котловке. На границе с Польшей в "Брузгах" стоят 100 большегрузов, в "Берестовице" - более 80, в "Козловичах" - свыше 50 машин. На латвийском направлении в пункте пропуска "Урбаны" ожидают больше 240 фур, в "Григоровщине" - более 150.

Госпогранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать менее загруженные направления для следования в Евросоюз.

Как сообщалось, в литовских пунктах пропуска утром 8 декабря произошел сбой программного обеспечения. Движение транспорта через границу было затруднено. Около 18.00 литовская сторона сообщила о возобновлении работы системы таможенного оформления.-0-

Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска "Райгардас" Госпогранкомитет предупреждает грузоперевозчиков о том, что в связи с возникшей проблемой в функционировании программного обеспечения у литовских таможенных служб возможно формирование протяженных очередей грузовых транспортных средств.