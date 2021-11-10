Очередную партию гумпомощи доставили в лагерь беженцев на белорусско-польской границе

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест и члены Совета Республики сегодня передали гуманитарную помощь в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

В очередной партии - несколько тонн питьевой воды, полтысячи банок говяжьей тушенки, а также другая мясная продукция, кондитерские изделия, фрукты, одеяла и иные необходимые вещи. В сборе помощи приняли участие Совет Республики, Белорусский Красный Крест, ряд других организаций и общественных объединений, а также предприятия региона.

По различным оценкам, в лагере сейчас находятся почти 3 тыс. беженцев, среди которых около 500 детей. У них не хватает воды и еды.

"Обстановка на границе сложная, на беженцев оказывается серьезное воздействие с той стороны, а ведь в лагере немало детей, женщин, пожилых людей. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им с питанием, обогревом. Но проблему надо решать на политическом уровне. Пока же со стороны Евросоюза, коллективного Запада поддержки в этом плане, желания помочь людям мы не видим. Если они декларируют всем равные права, то должны это исполнять. К сожалению, пока этого нет", - сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович. Он обратил внимание, что для скорейшего разрешения проблемной ситуации должны прилагать усилия и международные организации. Ведь приближаются заморозки, холодная погода, и это, по словам сенатора, не улучшит положения беженцев.

Стихийный лагерь курдов у линии польской границы неподалеку от пункта пропуска "Брузги" сформировался 8 ноября. Беженцы пытаются попасть в Евросоюз, их не пропускают.-0-