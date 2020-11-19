ОДКБ готова к проведению учений в сложных эпидемиологических условиях

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности готова к проведению учений в случае, если эпидемиологическая обстановка будет оставаться напряженной. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сегодня на заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоялось в формате видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.

"Объединенным штабом ОДКБ проработан возможный вариант организации совместных учений, если подобная ситуация по санитарно-эпидемиологической обстановке повторится в 2021 году", - сообщил Анатолий Сидоров.

Участники заседания заслушали информацию о рабочих встречах представителей медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ. "Оборонные ведомства государств - членов ОДКБ проводят комплекс мероприятий по непрерывному мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки в ходе выполнения мероприятий повседневной деятельности, боевой подготовки, в том числе совместной подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ. В этих условиях требуется дальнейшее развитие системы медицинского обеспечения мероприятий совместной подготовки и применения войск (коллективных сил) ОДКБ", - сказал Анатолий Сидоров.

Члены Военного комитета, заслушав начальника Объединенного штаба ОДКБ, поддержали предложение ежегодно проводить рабочие встречи руководителей медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ для совместного решения вопросов медицинского обеспечения и совместных действий при реагировании на угрозы эпидемиологической безопасности.-0-

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