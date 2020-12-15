15 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ готовит план реализации решений Совета коллективной безопасности организации, принятых на заседании 2 декабря с участием глав государств ОДКБ. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на встрече с послом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым, проинформировал БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Стороны обсудили вопросы реализации приоритетов Таджикистана в ходе его председательства в ОДКБ в 2020-2021 годах и обменялись мнениями по актуальным проблемам, представляющим взаимный интерес. Станислав Зась проинформировал Имомуддина Сатторова о том, что в Секретариате ОДКБ готовится соответствующий план реализации решений сессии СКБ ОДКБ и приоритетов Таджикистана, который в скором времени будет внесен в повестку дня заседания Постоянного совета организации на согласование. После чего документ будет представлен для утверждения председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону", - рассказал пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил важность приоритетов таджикской стороны для деятельности ОДКБ, которые затрагивают политическое, военное, военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере противодействия вызовов и угроз.

"Посол Таджикистана проинформировал Станислава Зася о ситуации на таджикско-афганской границе, которая, по его мнению, сложная, но полностью контролируемая таджикскими силовыми структурами. Стороны договорились о дальнейшем поддержании контактов", - добавил пресс-секретарь.-0-