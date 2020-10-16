ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН

16 октября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ планирует в этом году завершить необходимую правовую работу по включению своей миротворческой миссии в Организацию Объединенных Наций, заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Генсек отметил, что одно из перспективных направлений развития миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности - участие их в операциях под эгидой ООН. "Большая работа проведена подразделениями Секретариата Организации Объединенных Наций, мы получили там поддержку. Сейчас ведется работа по корректировке нашего законодательства под стандарты международной организации. Думаю, в этом году завершим правовую работу и в следующем приступим к конкретным переговорам по включению миротворческой миссии в ООН", - отметил Станислав Зась.

Миротворческую миссию впервые создали на учении ОДКБ в Беларуси В учении под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко участвуют контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения.

Он напомнил, что главная цель ОДКБ - укрепление и поддержание международного мира и региональной безопасности не военными средствами, а политическими. Для этого есть хорошо подготовленные подразделения, способные решать миротворческие задачи, создавать условия для разъединения конфликтующих сторон, начала переговорного процесса и в целом налаживания мира.

"У нас отработана вся необходимая правовая база для проведения миротворческих операций и сформированы соответствующие силы и средства. В ОДКБ общая численность миротворцев составляет 3,6 тыс. человек из всех стран-участниц. Они хорошо подготовлены, большая часть военнослужащих этих подразделений имеют опыт участия в миротворческих операциях", - добавил Станислав Зась.

Генсек ОДКБ также подчеркнул, что сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. К решению ситуации привлечены непосредственно Армения и Азербайджан и страны Минской группы ОБСЕ.

ФОТОФАКТ: Заключительный этап учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" Общая численность участников учения составила более 900 человек, было задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Учение проводилось в два этапа.

Сегодня в Витебском районе завершилось командно-штабное учение с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2020". В маневрах участвовали контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составила более 900 человек, было задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Учение проводилось в два этапа.-0-