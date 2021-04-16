ОДКБ провела первые штабные переговоры по подготовке совместных учений в 2021 году

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Объединенном штабе ОДКБ 15-16 апреля состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ, запланированных на 2021 год, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.

В переговорах под общим руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Секретариата ОДКБ.

"Рассмотрены и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы аппарата руководства, оперативных групп и привлекаемых контингентов государств - членов ОДКБ", - сказал пресс-секретарь.

Во время оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021" в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности предусмотрено проведение четырех совместных учений. На территории Таджикистана для отработки задач обеспечения действий Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ запланированы специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и формированиями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021", а также совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". На территории России запланировано совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021".

"В ходе этих учений будут отрабатываться вопросы последовательного применения компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ, начиная с совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и заканчивая постконфликтным урегулированием на территориях государств Центрально-Азиатского региона, - проинформировал пресс-секретарь. - Организация и проведение этих мероприятий осуществляется в соответствии с положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года".

"Достигнута договоренность, что сроки проведения учений и порядок выполнения мероприятий по их подготовке могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в государствах - членах ОДКБ и принимаемых в связи с этим профилактических мерах", - добавил пресс-секретарь.-0-