ОДКБ выступает за расширение взаимодействия с ООН в борьбе с терроризмом и наркобизнесом

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. ОДКБ выступает за расширение сотрудничества с ООН в борьбе с терроризмом и наркобизнесом. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который сегодня принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Заседание, прошедшее в формате видеоконференции, было посвящено теме: "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержку международного мира и безопасности: Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности".

Генсек ОДКБ выразил удовлетворение развитием взаимодействия с Контртеррористическим управлением ООН и исполнительным директором Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, а также Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках действующих меморандумов. "Выступаем за дальнейшее расширение этого сотрудничества", - заявил он.

Станислав Зась констатировал: ОДКБ располагает наработанными практиками, направленными на лишение международных террористических организаций "питательной среды", в том числе путем противодействия незаконному обороту наркотиков и использованию информационно-коммуникационных технологий в интересах международного террористического интернационала. Последние три года силами спецслужб проводится специальная операция ОДКБ "Наемник", основной целью которой является перекрытие каналов вербовки, въезда и выезда граждан государств ОДКБ для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы террористических организаций. "Она показала свою эффективность и востребованность", - сказал генсек ОДКБ.

В ходе прошедшей в прошлом году очередной антинаркотической операции "Канал" из незаконного оборота изъято более 5 т различных наркотиков. "В текущем году планируется провести три активных этапа в разных зонах ответственности ОДКБ", - сообщил Станислав Зась.

"В интересах активизации международного сотрудничества по борьбе с распространением террористической идеологии и пропаганды в соответствии с имеющимися резолюциями СБ ООН, в частности, 1624 и 2354, готовы объединять усилия в сфере информационной безопасности с целью разработки под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения в информационном пространстве, - заверил генсек ОДКБ. - Принципы наших совместных действий в профилактике и в борьбе с использованием интернета в террористических целях, включая центральную и координирующую роль ООН, консолидированы в соответствующем совместном заявлении министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, принятом 2 декабря 2021 года".

"Мы готовы делиться опытом проведения специальных оперативно-профилактических операций", - подчеркнул Станислав Зась. Он проинформировал, что сегодня в Секретариате ОДКБ прошла трехсторонняя встреча, посвященная укреплению взаимодействия и обмену опытом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, в которой приняли участие генсек ОДКБ, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и руководитель Антитеррористического центра СНГ. "Пользуясь случаем, призываем международные и региональные организации, отдельные государства не только к наблюдению за ходом наших учений и операций, но и к участию в них. Механизмы взаимодействия и партнерства, наработанные в нашей организации, позволяют это сделать", - заявил генсек ОДКБ.

"В целях осуществления обмена опытом и информацией по вышеуказанным вопросам поддерживаем предложение о проведении встреч в формате регулярных консультаций экспертов ООН, ОБСЕ и ОДКБ. Готовы приступить к согласованию их повестки", - добавил Станислав Зась.

В мероприятии, прошедшем под председательством России, приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, постоянные представители стран-членов СБ ООН и постоянные представители государств-членов ОДКБ.

"Обстоятельное обсуждение результатов и перспектив сотрудничества между ООН и ОДКБ состоялось в конструктивном ключе", - прокомментировал его итоги пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.-0-