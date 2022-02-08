Офицеры: преобразования Конституции позволят передать потомкам суверенное и независимое государство

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная организация общественного объединения "Белорусский союз офицеров" направила обращение офицерам запаса и в отставке, военнослужащим Республики Беларусь и членам их семей, посвященное республиканскому референдуму по изменениям и дополнениям в Конституцию. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Республика Беларусь выходит на новый этап исторического развития - 27 февраля состоится республиканский референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию. Выработанные в ходе всенародного обсуждения изменения в Основной закон представляют собой эволюционную модель совершенствования политической системы, которая при самых разных условиях позволит обеспечить в нашей стране стабильность, гарантировать политическую преемственность, экономическое развитие, сохранение суверенитета и независимости государства, - говорится в обращении. - Проголосовав за изменения и дополнения в Конституцию, каждый из нас внесет свой вклад в дальнейшее динамичное развитие государства, приумножение материального и духовного наследия поколений, сохранение главных ценностей белорусского общества - мира, стабильности и безопасности на белорусской земле. Того самого мира, за который заплачено миллионами жизней наших отцов, дедов и прадедов. Сохранение этих священных ценностей - наша святая обязанность. Это наше благословение следующим поколениям на счастливую, мирную и созидательную жизнь".

Офицеры отметили: сегодня против Беларуси ведется беспрецедентная гибридная война, направленная на разрушение белорусской государственности. "Наряду с политико-дипломатическим, военным и экономическим давлением наши недруги развернули информационную экспансию, цель которой - трансформация сознания нашей молодежи, в том числе в вопросах строительства молодого белорусского государства. Убеждены: наши дети, внуки и правнуки не дадут лживым информационным вбросам и откровенным фейкам затуманить свое сознание. Отдав свой голос на референдуме, каждый молодой человек продемонстрирует, что он является настоящим патриотом и гражданином своего Отечества, достойным наследником героического белорусского народа, народа-победителя, народа-созидателя", - дополнили они.

"Любить Родину - это значит вносить посильный вклад в строительство государства: своей усердной учебой, или же своим самоотверженным трудом и ратной службой, либо же своей поддержкой изменений и дополнений в Конституцию в ходе референдума. Ведь позитивные преобразования Конституции не только придадут импульс развитию страны, но и позволят передать потомкам суверенное и независимое государство, наш общий дом, где они всегда будут чувствовать себя в безопасности и комфорте, - подчеркивается в обращении. - Проголосовав за обновление Основного закона, каждый из нас продемонстрирует, что только мы сами, народ Беларуси, являемся хозяевами на своей земле и определяем свой путь развития, строя его на принципах справедливости и человечности".-0-