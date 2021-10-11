11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Ограничения введены в семи районах Гродненской области: Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Мостовском, Островецком, Свислочском и Щучинском. В Гомельской области ограничения действуют в трех районах: Жлобинском, Калинковичском и Наровлянском.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-