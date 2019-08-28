28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охота на бобра и выдру открывается 1 сентября, сезон продлится по 31 марта следующего года. Такая информация размещена на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира, сообщает БЕЛТА.

"С 1 сентября охота на бобра и выдру разрешена круглосуточно, но с оговоркой: в темное время суток охотиться ружейным способом (с подхода, из засады) можно лишь в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий, - проинформировали в Госинспекции. - При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. Дж), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулями или картечью) и метательное оружие (охотничьи луки и арбалеты). При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки, кроме петель, а также охотничьих собак, исключая гончих и борзых".

Во время безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в капканы или ловушки. В каждом таком случае, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки: указать вид животного и дату его добычи или дату обнаружения в ловушке. Если же в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или краснокнижник, следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, не доставая зверя из капкана или ловушки.-0-