Охотникам нельзя стрелять в условиях тумана - Минлесхоз

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства напоминает охотникам об ограничениях, действующих в условиях плохой видимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

В соответствии с правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается. Запрещено также стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 м в условиях ограниченной видимости.

"Просим любителей охоты серьезно отнестись к соблюдению правил безопасности и действующим ограничениям", - подчеркнули в министерстве.-0-