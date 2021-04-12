Около 10 тыс. призывников будут направлены в ряды белорусской армии этой весной

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12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. призывников будут направлены на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в рамках весеннего призыва. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Особенностью очередного призыва является то, что на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу.
В эти дни в военных комиссариатах завершается медицинское обследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, в процессе которых принимаются решения о месте службы будущих солдат.
Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая. Военную присягу новобранцы Вооруженных Сил примут 12 июня.-0-