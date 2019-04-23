Около 100 тыс. человек планируется дополнительно привить против кори в Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 тыс. человек до конца года планируется дополнительно привить против кори, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это те взрослые, кто по какой-то причине не получил прививку в рамках национального календаря", - сказала Ирина Глинская. Речь идет в первую очередь о представителях определенных профессий, которые чаще всего сталкиваются с приезжими иностранцами (работники гражданской авиации, те, кто работает на пограничных переходах и др.).

"Ситуация с корью показала, с одной стороны, что защищенность нашего населения достаточно высокая, но с другой - среди нас есть, пусть и небольшое, количество людей, которые не защищены. Сейчас в стране есть возможность заполнить такие пробелы. В поликлиниках идет получение моновакцины против кори, и люди, которые не знают о своем прививочном статусе, привиты ли они, имеют только одну прививку против кори (я говорю о взрослом населении), могут обратиться и сделать прививку на бесплатной основе", - сказала Ирина Глинская.

В первую очередь целесообразно прийти в поликлинику для уточнения своего прививочного статуса людям от 18 до 35 лет. А также тем, кто планирует выезд в другие страны, где регистрируются случаи кори, в частности Украину, Грузию.

Говоря в целом о Национальном календаре прививок, Ирина Глинская отметила, что имеющийся в нем перечень инфекционных заболеваний, которые могут иметь массовое распространение и приводить к достаточно тяжелым последствиям, расширяется. По такому же пути идут и другие страны. "В прошлом году мы перешли от вакцинации только отдельных контингентов риска к вакцинации всех деток против гемофильной инфекции. Это очень серьезный шаг, теперь всех можем защитить от тяжелых проявлений, которые могли быть раньше: менингит, менингоэнцефалит, септицимия, вызванная этим возбудителем, ряд неинвазивных форм гемофильной инфекции (отиты, синуситы и др.)", - отметила замглавного врача. Кроме того, страна переходит на комбинированные вакцины. Защиту против полиомиелита, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка теперь можно получить за один приход к врачу.

Профилактические прививки в Беларуси имеют 97% детей и 95% взрослых, отметила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. Это позволяет предотвратить массовое распространение возбудителей инфекционных заболеваний в случае их завоза на территорию страны. В частности, завозные случаи кори по-прежнему регистрируются, однако широкого распространения заболевание не получило.

В Беларуси 24-30 апреля будет проходить Европейская неделя иммунизации. Ее девиз в этом году "Защитимся вместе: вакцины действуют!". Кампания 2019 года посвящена людям, которые вносят огромный вклад в работу по обеспечению защиты жизни детского и взрослого населения. Речь идет о медицинских работниках, родителях, принимающих решение прививать своих детей, в целом обо всех людях, интересующихся этим вопросом и распространяющих научно обоснованную информацию о прививках. Основной целью недели является информированность населения о важности полноценной иммунизации для здоровья и благополучия людей на протяжении всей жизни.-0-