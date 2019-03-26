Около 100 ученых примут участие в конференции в БГУ о современном развитии Китая

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Современный Китай: построение социализма с китайской спецификой новой эпохи" пройдет 29 марта в БГУ. Форум, участниками которого станут около 100 ученых, направлен на изучение внешнеполитических, социально-экономических и социально-культурных особенностей развития современного Китая, а также развитие отечественной школы китаеведения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

Форум соберет ученых и экспертов из Беларуси, России и Китая. "С докладами выступят исследователи БГУ, Института экономики НАН Беларуси, Московского государственного института международных отношений и Даляньского политехнического университета. На пленарном заседании эксперты рассмотрят различные аспекты теории и практики построения социализма с китайской спецификой новой эпохи, приоритеты развития белорусско-китайского стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - рассказали в пресс-службе вуза.

На секциях конференции будут обсуждаться экономический потенциал современного Китая, особенности развития культуры и образования КНР и другие темы. Кроме того, во время форума на историческом факультете БГУ будет организована "Школа молодого китаеведа". Посетить ее смогут белорусские и иностранные студенты, магистранты и аспиранты, изучающие историю и культуру КНР.

Организатором форума выступает Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ.-0-