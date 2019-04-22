Около 1,2 тыс. км береговой линии приведено в порядок во время акции "Чистый водоем"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,2 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков приведено в порядок во время республиканской акции "Чистый водоем", которая прошла в Беларуси 11-19 апреля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Совместно с сотрудниками БООР порядок на водоемах страны помогали наводить представители различных организаций и ведомств: Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, БРСМ и др. Также активное участие в акции приняли рыболовы и просто неравнодушные граждане. Всего в текущем году в акции участвовали около 6 тыс. человек. Общими усилиями в порядок приведено около 1,2 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков, собрано и вывезено на полигоны ТКО свыше 700 куб.м мусора.

"Берега наших рек и озер становятся чище. Об этом свидетельствует тот факт, что с каждым годом объем убранного мусора с 1 км береговой линии становится меньше. Так, в 2016 году на 1 км приходилось в среднем 0,83 куб.м мусора, в 2017-м - 0,78 куб.м, в 2018-м - 0,65 куб.м, в текущем году - в среднем 0,63 куб.м. Меньше всего мусора собрано с 1 км береговой линии водоемов, расположенных в Могилевской области, больше всего - в Гомельской и Гродненской областях", - рассказали в БООР.

БООР проводит акцию "Чистый водоем" с 2014 года. Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, на приведение в порядок прибрежной зоны водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.-0-