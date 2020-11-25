Около 1,4 т рыбы выпустили в водохранилище Плещеницкое в Логойском районе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило карпом, карасем, белым амуром и щукой водохранилище Плещеницкое (Войковское) в Логойском районе Минской области, сообщили БЕЛТА в БООР.

"В водохранилище Плещеницкое вселено 280 кг карпа (1,3 тыс. особей), 70 кг карася (5,8 тыс.), 400 кг белого амура (1,27 тыс.) и 650 кг щуки (2,45 тыс.)", - рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Кроме того, в ноябре были зарыблены озера и водохранилища в Могилевской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях, а также пруд Даниловичи в Дзержинском районе Минской области.

Такие мероприятия направлены на улучшение видового состава ихтиофауны водоемов и повышение их рекреационной значимости. Зарыбление проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов БООР.-0-