Около 15% людей с инвалидностью в Беларуси получают высшее образование

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После окончания школы около 15% людей с инвалидностью в Беларуси продолжают обучение в вузах. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Вовлечение людей с инвалидностью в образовательную среду особенно важно для детей. "Различными образовательными программами обеспечены 88% детей-инвалидов в возрасте 3-17 лет. Среди них 20% посещают дошкольные учреждения, 66% получают среднее образование. Из оставшихся 12% большинство - дети дошкольного возраста, - рассказала Елена Кухаревич. - После окончания школы продолжают обучение 28% молодых людей с инвалидностью, из них 15% - в вузах".

Главный специалист управления высшего образования Министерства образования Галина Телеш пояснила, что люди с инвалидностью зачисляются в вузы на конкурсной основе (хотя для них предусмотрены и определенные льготы на заочную форму обучения). "Ежегодно около тысячи людей с инвалидностью обучаются в вузах. В прошлом учебном году их было 915 (причем большая часть получала образование в дневной форме) - это 0,3% от общего числа студентов", - привела цифры главный специалист. По ее словам, учреждения работают над повышением доступности, созданием безбарьерной среды. Министерство образования занято разработкой нормативно-правовой базы по расширению возможностей дистанционного получения высшего образования - это будет прописано в новой редакции Кодекса об образовании.

Единовременное выборочное обследование домашних хозяйств для комплексного изучения положения лиц с инвалидностью проведено в апреле-июле этого года Белстатом при технической и финансовой поддержке ЮНИСЕФ. Обследовано более 12,6 тыс. домохозяйств, опрошены более 28 тыс. человек (в том числе 6,9 тыс. лиц с инвалидностью). Обширный перечень вопросов касался жилищных условий и имущества, удобства жилья и доступности услуг, здоровья, образования, занятости лиц с инвалидностью, социального обеспечения и социальных контактов.-0-