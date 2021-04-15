Около 1,5 млн жителей Беларуси отнесены к категории пострадавших от катастрофы на ЧАЭС

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 млн жителей Беларуси отнесены к категории лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Такие данные привела заместитель директора Pеспубликанского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Анжелика Жарикова во время пресс-тура, посвященного восстановлению пострадавших после аварии на ЧАЭС территорий, передает корреспондент БЕЛТА.

На базе РНПЦРМиЭЧ ведется государственный регистр лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, а также дозиметрический регистр. "Это основные инструменты для оценки мониторирования состояния здоровья населения. Они включают данные о состоянии здоровья пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС людей. Эта информация позволяет делать необходимые выводы и прогнозы о состоянии их здоровья, а также принимать меры, направленные на совершенствование медицинской помощи этой категории граждан и улучшение здоровья пострадавшего населения", - рассказала Анжелика Жарикова.

Pеспубликанский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека стал одной из заключительных точек маршрута пресс-тура, посвященного восстановлению пострадавших после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий, для белорусских блогеров.

В структуре РНПЦРМиЭЧ есть консультативная поликлиника на 500 посещений в смену. Прием ведут специалисты по 19 направлениям. Ежегодно сюда обращаются около 70-80 тыс. человек. Также в 9 отделениях стационара каждый год пролечиваются около 15 тыс. человек. В 2012 году в центре освоены операции по трансплантации почек. Такие операции ежегодно делают 45-50 жителям Гомельской области. Услуги центра по разным направлениям востребованы и у иностранных граждан. Были пациенты из США, Израиля, Ирана, Норвегии, России, Украины. Несмотря на локдауны в некоторых странах, связанные с COVID-19, в 2020 году на диагностику и стационарное лечение в РНПЦРМиЭЧ приезжали пациенты из 15 стран.

В 2020 году специалисты центра также подключились к борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Так, лаборатории оказывают содействие в диагностике заболевания. Ежесуточно здесь проводят 200-250 ПЦР-исследований.

Главная цель деятельности центра - сохранение и улучшение здоровья людей, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения вследствие чернобыльской катастрофы, других негативных факторов окружающей среды антропогенного и техногенного происхождения. Это основная задача при реализации научно обоснованных мероприятий по сокращению прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности.

За три дня пресс-тура блогеры также побывали на ОАО "Милкавита", в Институте радиобиологии Национальной академии наук. Как восстанавливаются пострадавшие территории, где жизнь продолжается, блогеры узнали в Хойникском районе. Особой точкой маршрута стал Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Пресс-тур представителей белорусского интернет-сообщества в Гомельскую область приурочен к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Организатор поездки - Национальный пресс-центр Республики Беларусь при поддержке Гомельского облисполкома.-0-