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15 апреля 2021, 11:54

Постчернобыльская зона имеет свой потенциал для науки - мнение

Отселенная деревня Ясени. Фото из архива
Отселенная деревня Ясени. Фото из архива

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восстановленные от последствий катастрофы на ЧАЭС территории имеют большой потенциал для науки и экологического туризма. Таким мнением с журналистами поделилась Instagram-блогер, заместитель председателя Гродненской областной организации "Белая Русь" Светлана Варяница во время пресс-тура, посвященного восстановлению пострадавших после аварии на ЧАЭС территорий, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Варяница приехала из Гродно. Для нее поездка на юго-восток страны отмечена многими открытиями. "Пресс-тур для блогеров по такой чувствительной теме проводится впервые. Многое узнали о последствиях этой катастрофы, их ликвидации. Хотелось побольше узнать и понять, чем живут люди, как развивается фундаментальная наука. Мы своими глазами видели отселенные деревни, которые сегодня не существуют ни де-юре, ни де-факто. Увидели, что происходит с лесом, которого десятилетиями не касается рука человека. После республиканской Недели леса особенно бросился в глаза контраст. Без человека лес словно осиротел. Удалось окунуться и прочувствовать эту атмосферу, которую, к сожалению, ни экран монитора, ни телевизионная камера до конца не может передать. Главное ощущение - Беларусь жива, живет и будет жить, несмотря на то, что произошло 35 лет назад", - рассказала она.

Светлана Варяница приятно поражена масштабами деятельности на этих территориях. "Вкладывается много финансовых, организационных и человеческих ресурсов в сохранение и развитие этих районов. Развиваемся и стремимся ввести их в возможный оборот либо найти прикладное применение этим зонам. Думаю, что будущее - за экологическим туризмом и наукой. Наверняка и студенческая молодежь, и представители научных сообществ, в том числе из других стран, могли бы приезжать в Беларусь и проводить исследования. Не исключаю, что возможность проводить свои исследования на нашей земле для иностранных ученых могла бы иметь и коммерческую основу. И в этом перспектива развития региона. Уже сейчас видно, как развиваются территории. К примеру, в Стреличево вернулись люди. В районах строятся школы и дома для молодых специалистов и многодетных семей. А коляски возле детского сада - яркое свидетельство продолжения жизни", - подчеркнула гродненский блогер.

Блогер из Бреста Алексей Голиков в Гомеле второй раз. "Впечатляют последствия, которые оставила катастрофа. Поразила ситуация, когда людям так спешно пришлось покинуть свои жилища, оставив почти все личные вещи. Особо впечатлило то, что происходит с природой на пострадавших территориях", - отметил он.

Постчернобыльская зона имеет свой потенциал, уверен блогер. "У страха глаза велики, но человек привыкает ко всему. Находясь здесь, мы все отснимали и показывали: что сами попадаем в эту зону, какие контрольные мероприятия проводятся по установлению уровня радиации. Показали, что здесь разводят лошадей, пчел. Рассказали, что все получаемые продукты проходят серьезный контроль и безопасны", - отметил он.

Pеспубликанский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека - одна из заключительных точек маршрута. В структуре РНПЦ РМ и ЭЧ есть консультативная поликлиника на 500 посещений в смену. Прием ведут специалисты по 19 направлениям. Ежегодно сюда обращаются около 70-80 тыс. человек. Также в 9 отделениях стационара каждый год пролечиваются около 15 тыс. человек. Цель деятельности центра - сохранение и улучшение здоровья людей, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения вследствие чернобыльской катастрофы, других негативных факторов окружающей среды антропогенного и техногенного происхождения. Это основная задача при реализации научно обоснованных мероприятий по сокращению прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности.

Блогеры ознакомились с работой клинико-диагностической лаборатории, лаборатории клеточных технологий, консультативной поликлиники и других подразделений, многие из которых уникальны в своем роде.

Сегодня заканчивается трехдневный пресс-тур для белорусских блогеров. За эти дни они ознакомились с производством ОАО "Милкавита", продегустировали продукцию. Побывали гости в Институте радиобиологии Национальной академии наук. Как восстанавливаются пострадавшие территории, где жизнь продолжается, блогеры узнали в Хойникском районе. Они возложили цветы к Памятнику скорби, посетили Дошкольный центр развития ребенка города Хойники. Особой точкой маршрута стал Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, где блогеры посетили станцию дезактивации, экспериментальную животноводческую ферму по разведению племенных лошадей, научно-исследовательскую станцию "Масаны".

Ролики, стримы и фото постепенно заполняют блоги. Многие посты уже получили отклики и комментарии подписчиков.

Пресс-тур представителей белорусского интернет-сообщества в Гомельскую область приурочен к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Организатор поездки - Национальный пресс-центр Республики Беларусь при поддержке Гомельского облисполкома.-0-

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авария мнения наука туризм Чернобыль
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