Около 150 рабочих мест появится в регионах при реализации инициатив по проекту ЕС-ПРООН

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями второго конкурса инициатив по развитию предпринимательства в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" стали 32 инициативы. Об этом БЕЛТА сообщила специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник.

Среди победителей 11 инициатив - в тематическом направлении "кластерные инициативы" и 21 - в тематическом направлении "социально значимые". В рамках их реализации будет создано около 150 рабочих мест, в том числе для людей с инвалидностью.

Реализация кластерных инициатив будет направлена на развитие кооперационных отношений в сфере малого и среднего предпринимательства, создание устойчивых кластерных точек роста в области производства мебели, выращивания ягодной продукции, оказания полиграфических услуг, туризма, ремесленничества и информационных технологий. В пилотных районах проекта будут внедрены и реализованы новаторские формы предпринимательской деятельности: создание маркетплейсов, лабораторий по производству инновационных продуктов, а также использование квадрокоптеров в сельском хозяйстве.

Социально значимые инициативы будут одновременно развивать бизнес и решать социальные проблемы. В пилотных районах проекта появятся производства продуктов здорового питания, будут внедрены инновационные методы решения экологических проблем: производство биогумуса, переработка бывшей в употреблении одежды, изготовление бумажной посуды, 3D-изделий из переработанного мусора и пластика. Среди победителей конкурса есть инициативы по развитию социального предпринимательства в сфере туризма. Важный элемент работы социально значимых инициатив - расширение доступности социальных услуг и медицинской помощи путем создания специализированных площадок и центров поддержки, а также возможностей для трудоустройства и социальной адаптации уязвимых групп населения.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.

В первом конкурсе инициатив по развитию предпринимательства, результаты которого были объявлены в ноябре 2020 года, победителями стали 8 кластерных и 25 социально значимых инициатив. Таким образом, по результатам двух конкурсов на территории 12 пилотных районов проекта будет реализовано 19 кластерных и 46 социально значимых инициатив.

"Развитие регионов с учетом уникальных конкурентных преимуществ территорий и стимулирования делового потенциала населения находится в фокусе интересов социально-экономической политики страны на ближайшие пять лет. Реализуемые по проекту инициативы внесут вклад в решение этой задачи, станут примерами новых моделей бизнеса, создадут новые рабочие места, позволят социально уязвимым группам населения участвовать в экономике страны и получать доход", - прокомментировала национальный координатор проекта от Министерства экономики Ирина Бабаченок.

Глава Представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шюбель добавил, что устойчивое экономическое развитие невозможно без сильного частного сектора. Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева подчеркнула, что благодаря подобным инициативам в регионах станет больше малых и средних предприятий, повысится и их вклад в ВВП. Больше экономических возможностей откроется для женщин и молодежи.-0-