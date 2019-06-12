Около 150 тыс. билетов продано на II Европейские игры

12 июня, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. На II Европейские игры болельщикам продано около 150 тыс. билетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Наибольшей популярностью пользуются билеты на легкую атлетику, самбо, каратэ, художественную гимнастику, бокс, стрельбу из лука, пляжный футбол, греблю, баскетбол и пулевую стрельбу. Из иностранцев самыми активными покупателями являются болельщики из России, Ирландии, Латвии, Германии, Польши и Литвы.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что по состоянию на утро 12 июня в Беларусь прибыли 185 болельщиков, из них 15 иностранцев приехали через границу с Россией.

"К увеличению пассажиропотока готовимся, при необходимости выделим дополнительные силы. Все организационно-технические вопросы уже решены, в пунктах пропуска выделены отдельные коридоры, которые обозначены логотипами II Европейских игр. Мы предпринимаем все меры, чтобы болельщики и участники мультиспортивного форума пересекли границу максимально комфортно", - сказал он.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и адрес электронной почты для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или электронной почте minsk2019@ticketpro.by.-0-