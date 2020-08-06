Около 180 заявок подано на конкурс инициатив по развитию предпринимательства

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок на конкурс инициатив по развитию предпринимательства в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" завершился 31 июля. Из дюжины пилотных районов поступило 177 различных заявок, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Людмила Соколовская.

Конкурс проводился по двум тематическим направлениям: кластерные и социально значимые инициативы. Из 177 поданных заявок 65 относились к первому направлению, 112 - ко второму. В тройку лидеров по общему количеству представленных от каждого пилотного района заявок вошли Березовский район Брестской области, Лидский район Гродненской области, Борисовский и Молодечненский районы Минской области. Наибольшее количество "кластерных инициатив" представлено для реализации в Молодечненском районе, а по направлению "социально значимые инициативы" больше всего заявок поступило из Березовского.

"177 заявок - это хороший результат, принимая во внимание уровень предпринимательской активности в каждом из 12 пилотных районов проекта и влияние пандемии на многие сферы экономической деятельности. Хотелось бы увидеть инновационные, направленные на устойчивое развитие районов инициативы, которые будут способствовать созданию условий для повышения конкурентоспособности местного бизнеса, вовлечению социально уязвимых групп населения в экономическую деятельность и созданию новых рабочих мест", - отметила Людмила Соколовская.

Пока проводится процедура административной проверки всех поступивших заявок на соответствие положению о порядке проведения конкурса, победители станут известны в начале сентября.

Конкурс проводился с 5 июня по 31 июля 2020 года в 12 пилотных районах проекта: Березовском, Кобринском, Браславском, Оршанском, Брагинском, Жлобинском, Хойникском, Лидском, Борисовском, Молодечненском, Быховском и Кличевском.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики.-0-