13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году в Беларуси, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В этом году планируем с учетом выпусков, которые состоятся в учреждениях профессионального образования, распределить около 19 тыс. специалистов с высшим образованием, 18 тыс. - со средним специальным и 23 тыс. рабочих с профтехобразованием. Полагаем, что все они получат первое рабочее место", - сказал Сергей Касперович.

Аналогичная ситуация была и в 2019 году. Распределение получили более 19 тыс. выпускников с высшим образованием (99,9%), более 18,5 тыс. со средним специальным образованием (99,5%) и 24,5 тыс. с профессионально-техническим образованием (99,8%).

По словам Сергея Касперовича, процедура распределения будет достаточно гибкой, вопрос с нехваткой рабочих мест для выпускников не стоит. "Вопрос в том, чтобы максимально удовлетворить интересы конкретного выпускника и конкретного заказчика кадров, - сказал начальник главного управления. - Сама система планирования подготовки кадров в стране построена на основе заказа, чтобы максимально исключать ситуации, связанные с нехваткой заявок на выпускников в момент окончания учебного заведения".

Вместе с тем иногда бывает, что компании, которые заказывают кадры, перестают существовать или меняются их кадровые потребности. В этом случае, отметил Сергей Касперович, комиссии по распределению могут направлять выпускников в другие организации. Первое рабочее место для молодого специалиста ищут не только учреждения образования. Инициативу проявляют как сами выпускники, так и работодатели.-0-

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Более тысячи выпускников-платников ежегодно получают направление на работу В будущем планируются некоторые изменения в части направления на работу платников.