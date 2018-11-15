Около 200 семей соберутся на встрече в Минске к Международному дню недоношенного ребенка

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие, посвященное Международному дню недоношенного ребенка, состоится 17 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в Республиканском общественном объединении "Рано".

"В прошлом году мы впервые провели такую теплую встречу, а на следующий год планируем включить мероприятие, посвященное дню недоношенного ребенка, в план мероприятий Минздрава. Ведь эта тема не теряет своей актуальности, тенденция из года в год не меняется: около 4,5 тыс. малышей рождаются недоношенными, в том числе около 250 с экстремально низким весом. Таким семьям нужна поддержка, консультационное и иное сопровождение", - отметили организаторы.

Гостями и участниками праздника станут около 200 белорусских семей, в которых растут недоношенные дети, а также медицинские работники, специализирующиеся на выхаживании таких новорожденных, белорусские звезды эстрады, профессиональные артисты, детские коллективы, журналисты и известные люди Беларуси.

Гостей ждут детские игровые зоны, мастер-классы, анимационные программы, поздравления от партнеров и праздничный концерт, розыгрыш лотереи, множество приятных сюрпризов, а также сладкий стол для детей. Кроме того, параллельно будет организована встреча со специалистами в формате мини-консультаций педиатра, офтальмолога, реабилитолога и др.

Частью мероприятия станет и благотворительная акция "Мы рядом!" по сбору индивидуальных средств ухода, которые будут переданы в роддома республики для отделений недоношенных новорожденных.

Мероприятие проходит в партнерстве с Республиканским научно-практическим центром "Мать и дитя".-0-