Около 200 тыс. детей планируется оздоровить в Беларуси нынешним летом

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 тыс. детей планируют оздоровить в Беларуси нынешним летом. Об этом сегодня шла речь на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

На эти цели из средств республиканского бюджета выделено Br50,3 млн, в том числе Br48,2 млн - на удешевление стоимости путевок в оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, Br1,5 млн - на приобретение путевок в лагеря для льготных категорий, Br0,6 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе летом.

Стоимость путевки составит от Br112 до Br566 в зависимости от типа лагеря и срока пребывания. Средняя стоимость путевки в круглосуточный оздоровительный лагерь на 18 и более дней - Br496 (размер удешевления стоимости за счет госсредств составит Br205), в дневной оздоровительный лагерь - Br127 (размер удешевления - Br85).

Часть затрат и удешевление будут за счет средств предприятий, профсоюзов и местных бюджетов.

Игорь Петришенко сделал особый акцент на недопустимости открытия лагерей без соблюдения выработанных в стране санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике и распространению коронавирусной инфекции.

Во время заседания обсуждались сроки открытия стационарных, дневных лагерей, продолжительность и количество смен в летний период 2020 года с учетом региональных условий.

"Особое внимание уделено необходимости полного укомплектования лагерей подготовленными кадрами, обеспечения безопасности, создания комфортных условий для проживания, обеспечения надлежащей организации образовательного процесса, проведения культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, системного контроля за функционированием детских оздоровительных учреждений на протяжении всей летней оздоровительной кампании, - отметили в правительстве. - По итогам рассмотрения выработаны дополнительные предложения и меры для совершенствования этой работы".-0-