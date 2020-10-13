Около 200 заявок поступило на китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 заявок поступило на китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов из всех белорусских университетов, а также от китайских студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся в Беларуси и Северо-Восточном университете Китая. Об этом рассказал сегодня на открытии конкурса председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, инициатива проведения молодежного конкурса представляет особую ценность, поскольку нацелена на развитие инновационного предпринимательства в молодежной среде. "Государство придает большое значение развитию инновационного молодежного предпринимательства и возлагает самые большие надежды на молодых, энергичных и креативных, тех, кто готов к открытиям и постоянному поиску нового", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов прекрасно дополняет комплекс мероприятий по стимулированию стартап-движения в Беларуси. В прошлом году в стране состоялось более 400 мероприятий с акцентом на стартапы.

В Беларуси стали уже традиционными ежегодные масштабные мероприятия с участием китайских ученых, специалистов, студентов и молодых ученых. Это Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты", международный конкурс научно-технического перевода, Белорусско-китайский международный конкурс-фестиваль искусств "Один пояс - один путь". "Наши страны постоянно ведут совместную работу по углублению научно-технического и инновационного сотрудничества, а также коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Уверен, что китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов придаст новый импульс нашей работе", - сказал председатель ГКНТ.

В последние годы отношения между Беларусью и Китаем в сфере науки динамично развиваются. За последние пять лет количество совместных проектов увеличилось более чем на 50%. В настоящее время при поддержке ГКНТ и Министерства науки и технологий КНР успешно реализуются проекты в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов и др. Более 30 проектов реализуется по линии сотрудничества Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований с Пекинским технологическим институтом и Национальным фондом естественных наук Китая.

Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов проходит 13 октября в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник". Сегодня состоится презентация более 100 молодежных научно-исследовательских и инновационных проектов в нескольких областях - материалы и химические продукты, машиностроение и металлургия, экология, рациональное природопользование, переработка отходов, энергосбережение, медицина, санитария, медицинская техника, образовательные технологии, инновации в экономике, культуре и искусстве.

Организаторами мероприятия выступили БНТУ, ГКНТ, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ совместно с посольством КНР в Беларуси.-0-