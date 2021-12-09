Около 24,7 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 декабря 2021 года открыт 107 171 депозитный счет "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 24 701, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 470 депозитных счетов на $824,7 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыт 24 701 депозитный счет на Br568,2 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5.

"На 1 декабря этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 47 397 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 41 264 (87%), на получение образования - 2851 (6%), на получение медицинских услуг - 3282 (7%). Принято 45 348 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 9679, следом идут Минская - 7694, Гомельская область - 7312, Минск - 6431, Гродненская область - 5124, Могилевская - 4595. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 4513.-0-